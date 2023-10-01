عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: انفقنا 1.3 تريليون جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة خلال9 سنوات

صدى البلد

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم إنفاق 1 تريليون و300 مليار جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الـ9 سنوات الماضية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، إن مشروعات التنمية العمرانية ليست عمرانية واجتماعية فقط، بل لها تأثيرات اقتصادية مهمة جدا.

txt

وزير الإسكان: نتبنى تفكيرا يتناسب مع مقتضيات العصر واحتياجات الأجيال القادمة

txt

الإسكان: تنفيذ 554 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بـ138 مليار جنيه

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
 

 

عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة حكاية وطن التنمية العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

عاصم الجزار يزف بشرى للمواطنين: زيادة الدعم على وحدات الإسكان 35٪؜

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

شوبير يوجه رسالة تحذيرية لـ إمام عاشور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

عصام الجزار: هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة في مصر

العاصمة الإدارية: حصر الأراضي الشاغرة بـR7 وR8 وMU تمهيدًا لطرحها قبل نهاية2023

خبير عقاري لـ صدى البلد: التنمية العمرانية في مصر فتحت الأبواب أمام الاستثمار الخليجي

ترشيحاتنا

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سيمبل للمرة الأولى

إصابة وإغماء.. الزمالك يكشف كواليس الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار

المرض يجبر النجوم على الاعتزال|توفيق عبد الحميد يتخذ القرار.. وعبد الرحمن أبو زهرة يبعد عن الأضواء

كامل الوزير يكشف تفاصيل دعم وزارة النقل لـ سياحة اليخوت

لم يلتزم بتعهداته.. أردوغان: تركيا لا تحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بأكمله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ