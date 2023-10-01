وزير الإسكان: انفقنا 1.3 تريليون جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة خلال9 سنوات

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم إنفاق 1 تريليون و300 مليار جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الـ9 سنوات الماضية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، إن مشروعات التنمية العمرانية ليست عمرانية واجتماعية فقط، بل لها تأثيرات اقتصادية مهمة جدا.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

