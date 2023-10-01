الإسكان: تنفيذ 554 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بـ138 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن من أهم عمليات التطوير التي شهدها القطاع، هو تطوير المناطق التاريخية، إذ أن كل هذه المشروعات لم تكن تأخذ بالحسبان بخريطة التنمية العمرانية، ونستطيع أن نرى شكل العمران بالقاهرة التاريخية كيف أصبح، مشيرا إلى تحدي الاختناقات المرورية والتداعيات السلبية والتلوث أمام التنمية العمرانية.

وأضاف «الجزار»، خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أن الاختناقات المرورية في القاهرة انخفضت حدتها مع مشروعات التطوير التي تقوم بها الدولة، ما يجعل هناك عوائد أكثر بسهولة انتقال الأفراد والبضائع والأموال داخل ربوع مصر المختلفة.

ولفت وزير الإسكان، إلى ضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي، حيث كانت نسبة الخدمة بمياه الشرب نحو 97% في عام 2014، وارتفعت لـ98.7%، كما جرى تنفيذ 554 مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ 138 مليار جنيه.