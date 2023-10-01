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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عاصم الجزار يكشف أزمة الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

كشف المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والذي انطلقت فعالياته أمس السبت وتستمر لمدة 3 أيام، عن تحدي المتمثل في الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية (البعد الكمي – البعد الكيفي)، التي تواججها الوزارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام.

وأوضح المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان أن الدولة تحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية، ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة.

وأضاف أنه لمواجهة كل هذا، تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح يمكن قياسها، أولها، تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة خلال 36 عاما (1978 : 2014)، 1.6 مليون وحدة سكنية بـ(إسكان الشباب، والإسكان القومي)، بمعدل 45 ألف وحدة سكنية في السنة، وفى 9 سنوات (2014 : 2023)، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعى، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في السنة.

وأشار الوزير، إلى أنه في عام 2014، كان الاحتياج والعجز من الوحدات، 2.4 مليون وحدة سكنية، وما تم تحقيقه خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتي يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.

عاصم الجزار حكاية وطن وحدات سكنية الفجوة الإسكانية الأسكان

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