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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

تعمل الدولة على طرح شقق إسكان للشباب من الحين إلى الآخر، وينتظر عدد كبير من شباب مطر موعد طرح تلك الإعلانات للمبادرة إلى الحجز بها، لتوفير شقق سكانية توفر لهم حياة كريمة، وهذا ما تسعى إليه الدولة دائمًا، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

100 ألف وحدة سكنية متاحة بـ«سكن لكل المصريين».. الشروط والفئات وموعد الحجز - الأسبوع
سكن لكل المصريين 

طرح وحدات سكنية جيديدة 

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أسعار شقق سكن كل المصريين ضمن الإعلان التكميلي، الذي بدأ أمس، الأحد 3 ديسمبر، ويستمر حتى 4 يناير المقبل.

سكن لكل المصريين 

الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي.

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وحدات سكنية جهزة التسليم 

كما يوجد وحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاما، وتبدأ أسعار الوحدات من 194 ألف جنيه، وحتى 530 ألف جنيه وفقا لمكان كل وحدة والتي يتم استعراض الأسعار بالأماكن في الجدول التالي:

مكان شقق الاسكان الاجتماعي 

فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي تنطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، سيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5% من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة.

أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا، فسيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

1- الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم – الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم – هوارة المقطع – دمشقين).

2- (الفيوم – طامية) التحويل إلى (الفيوم – هوارة المقطع – دمشقين – شدموة).

3- (البحيرة – دمنهور) و(مطروح – العلمين) التحويل إلى (البحيرة – وادي النطرون)، وفي (المنيا – المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا – مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية – موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية – التل الكبير – القنطرة شرق).

4- في (قنا – أبو تشت “القارة”) التحويل إلى (قنا “قوص- الوقف”).

حجز وحدات مشروع «سكن كل المصريين 4» في 6 محافظات
سكن لكل المصريين 

سكن لكل المصريين بعد 36 شهرا 

فيما يتعلق بالوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في “الإسكندرية – برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية – برج العرب الجديدة”.

1- في (الجيزة – أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة – أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم – الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم – الفيوم الجديدة)، وفى (المنيا – المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا – المنيا الجديدة).

2- في (بني سويف – بني سويف أمام الشنوة – قرية سدس”) التحويل إلى (بني سويف – بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية – الخانكة) التحويل إلى (القليوبية – العبور الجديدة).

3- في (سوهاج – الكوثر -جهينة – ساقتلة”) التحويل إلى (سوهاج – سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط – “مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط – أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية – صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية – العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة – دمنهور).

4- وفي (مطروح – العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية – برج العرب الجديدة).

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