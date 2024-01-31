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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تجرى القرعة العلنية لـ576 قطعة أرض وفِّقت أوضاعها في العبور الجديدة

القرعة العلنية
القرعة العلنية

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم أمس إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم، والتي شملت 576 قطعة أرض لشرائح المساحات (209م2 –450م2 – 500م2)، بنطاق جمعية الأمل " سابقاً " بالمدينة.

وشارك في تلك الفعاليات كل من الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولي الجهات المختصة.

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وأشار المهندس أحمد علي إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة والتي تشمل طرق " فرمة"، وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، مؤكداً أن  وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العبور الجديدة، تهدف إلى تطوير المناطق المضافة للمدينة، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تضم العمران المنظم، والطرق الممهدة، والمرافق والخدمات، بما يحقق جودة الحياة لسكانها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.
 


 

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