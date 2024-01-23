بعد غلق باب التقديم.. خطوات الاستعلام عن وحدات الإسكان

تسعي الدولة المصرية إلي توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.

وحدات سكنية بالعبور



ويحرص الكثير من المواطنين، الحصول علي وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي وأراضي سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها.

وطرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية 1080 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة حيث تم تخصص كل الوحدات السكنية بالكامل وذلك بعد غلق باب التقديم الأحد الماضي .

و تقدم 33121 مواطنا لحجز وحدات الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة، وسدد 6326 شخصا مقدم جدية الحجز، وحصل 1080 مواطنا علي الوحدات السكنية، وذلك من خلال رابط الحجز الإلكتروني.

مساحات وحدات الإسكان المتميز في العبور

وتتراوح مساحات شقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة ما بين 89 لـ 92 م، ووصل سعر متر الشقة نحو 7245 جنيها.

أقساط شقق الإسكان المتميز في العبور



- فى حال السداد على 3 سنوات: يبلغ القسط ربع السنوي نحو 58 ألف جنيه.

- السداد على 5 سنوات: يبلغ القسط ربع السنوي نحو 42 ألف جنيه.

- وفى حالة السداد على 7 سنوات: يبلغ القسط ربع السنوي نحو 35 ألف جنيه.

أسعار وحدات الإسكان المتميز في العبور



- مقدم جدية الحجز في وحدات الإسكان المتميز في العبور بـ60 ألف جنيه.

- إجمالي سعر الشقة في الإسكان المتميز بالعبور 90 مترا نحو 684 ألف جنيه، وأغلى شقة بـ 705 آلاف جنيه.



شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين الحصول على وحدات سكنية من الإسكان والتي تتضمن ما يلي :-

- يشترط فى الراغبين الحصول على وحدات سكنية أن يكون سن المتقدم من 21 سنة وحتى 50 سنة.

- كما يشترط يمكن للأسرة الواحدة الحصول على وحدة سكنية فقط، عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

- يكون المتقدم غير مستفيد بأي وحدة من الإسكان أو قطعة أرض، أو يمتلك وحدة أو قطعة أرض بشكل خاص.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

- ومن بين الشروط الواجب توافرها أيضاً ألا يقل راتب المتقدم للحصول على الشقة عن 2700 ولا يزيد عن 7 آلاف جنيه.

الاستعلام عن شقق الإسكان

ويسعي الكثير من المواطنين للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر عدة طرق متنوعة والتي من بينها إما عن طريق الموقع الإلكتروني، الذي أطلقه صندوق الإسكان الاجتماعي للموطنين.

- تبدء أولي خطوات الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

- الضغط على مشروع الإسكان.

- وفى هذه الخطوة يقوم الراغب في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بكتابة رقم المشروع.

- ثم كتابة بيانات المتقدم «الاسم رباعي، والرقم القومي، ومحل الإقامة، والوظيفة».

- وفى هذه الخطوة يتم الضغط على استعلام.

- تظهر حال الطلب لـ المتقدم من التخصيص من عدمه مع ذكر السبب.