طرح وحدات سكنية جديدة.. شروط الحجز وموعد التقديم

تسعى الدولة المصرية إلي توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.

ويحرص الكثير من المواطنين، الحصول علي وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي وأراضي سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها.

ومن المقرر طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي على منتصف العام الجاري وفق مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين الحصول على وحدات سكنية من الإسكان والتي تتضمن ما يلي :-

- يشترط فى الراغبين الحصول على وحدات سكنية أن يكون سن المتقدم من 21 سنة وحتى 50 سنة.

- كما يشترط يمكن للأسرة الواحدة الحصول على وحدة سكنية فقط، عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

- وتشمل الشروط أيضا أن يكون المتقدم غير مستفيد بأي وحدة من الإسكان أو قطعة أرض، أو يمتلك وحدة أو قطعة أرض بشكل خاص.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

- ومن بين الشروط الواجب توافرها أيضاً ألا يقل راتب المتقدم للحصول على الشقة عن 2700 ولا يزيد عن 7 آلاف جنيه.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

- تشمل المستندات المطلوبة من أجا حجز شقق الإسكان الاجتماعى قسيمة الزواج.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة شهادة ميلاد الأولاد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه.

- مستندات إثبات الدخل، ويكون هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

- تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.



الاستعلام عن شقق الإسكان



ويسعي الكثير من المواطنين للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر عدة طرق متنوعة والتي من بينها إما عن طريق الموقع الإلكتروني، الذي أطلقه صندوق الإسكان الاجتماعي للموطنين.

- تبدء أولي خطوات الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على مشروع الإسكان.

- وفى هذه الخطوة يقوم الراغب في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بكتابة رقم المشروع.

- ثم كتابة بيانات المتقدم «الاسم رباعي، والرقم القومي، ومحل الإقامة، والوظيفة».

- وفى هذه الخطوة يتم الضغط على استعلام.

- تظهر حال الطلب لـ المتقدم من التخصيص من عدمه مع ذكر السبب.