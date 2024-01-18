سقوط تاجر عمله يغسـل 7 ملايين جنيه في شراء شقق وسيارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظةالجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (7 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.