بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

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شقق الاسكان المتميز
شقق الاسكان المتميز بالعبور الجديدة

نفذت الدولة العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية والوحدات السكنية التي تقوم بها، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك واضحا في حجم مشروعات الإسكان الاجتماعي، الذي شهدت تنمية غير مسبوقة خلال الـ 9 سنوات فى مختلف المجالات التابعة (الإسكان، مياه الشرب والصرف الصحى، الطرق، تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة).

موعد طرح شقق الإسكان المتميز

وقامت الدولة المصرية بتوفير مجتمعات عمرانية والوحدات السكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع،  ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة "مشروعات الإسكان الاجتماعي" بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها: المبادرة الرئاسية  "سكن لكل المصريين".

واستكمالا للمشروعات السكنية التي تقوم بها الدولة، تستعد وزارة الإسكان لطرح شقق جديدة خلال الأيام المقبلة في مدينة العبور الجديدة، ضمن شقق الإسكان المتميز بتسهيلات بسيطة ومناسبة للكثير من المواطنين.

وعن موعد طرح شقق الإسكان المتميز، تنطلق يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، عملية الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان المتميز، والتي سبق وأعلنت عنها وزارة الإسكان، بمدينة العبور الجديدة، بمزايا هامة مناسبة للكثير من المواطنين.

وتعتبر الشقق كاملة التشطيب واستلام فوري بمساحات متنوعة تبدأ من ٦٣ مترًا حتى 93 مترًا مربعًا، وحجز الشقق من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

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وحددت الوزارة أنظمة السداد للشقق وتصل جدية الحجز لـ60 ألف جنيه، وعند التخصيص يتم استكمال سداد 20% من قيمة الشقة وعند الاستلام 10% ويتم تقسيط الـ ٧٠٪ من قيمة الشقة على أقساط ربع سنوية لمدة ٣ سنوات أو ٥ سنوات أو ٧ سنوات كما تتيح الوزارة شراء الشقة بنظام التمويل العقاري من خلال بنك التعمير والإسكان بأسعار الفائدة المعتمدة من البنك المركزي. الحالية بالبنوك.

أهداف المشروعات السكنية الضخمة

ومن جانبه، يقول صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة لديها بعض الأهداف التي تسعى لتحقيقها من تنفيذ هذه المشروعات السكنية الضخمة، وأول هذه الأهداف هو خلخلة الكثافة السكانية المرتفعة الموجودة في الوادي، وكذلك إقامة مجتمعات جديدة تساعد في توسعة العمران، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف الجندي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المدن الجديدة حرصت على توفير مجالات عمل لمن يقيمون بها؛ لأن هذه المدن كلها مدن دائمة، أي أنها ليست مدنًا مصيفية أو مدنًا مؤقتة بل هي مدن للحياة الدائمة والمستمرة، وبالتالي فإن هذه المدن هي امتداد للعمران وتطوير له بطريقة تجعل الناس يعيشون في بيئة أفضل.

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وأشار الجندي، إلى أن هذه المشروعات حرصت على توفير الأنشطة التي تجلب الرزق، لذلك فهي تضم أنشطة تجارية وصناعية وحياتية جديدة، كما أنها تستطيع أن تستوعب أيدي عاملة جديدة وتستوعب الأنشطة التي تقلل من حجم البطالة، وتقلل من حجم التكدس في الوادي القديم.

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات السكنية، وذلك في إطار اهتمامها لوضع حلول جذرية لمشكلات المناطق العشوائية غير الآمنة وتطوير المناطق غيرالمخططة ودمجها مع المناطق العمرانية والمخططة بالمدن المصرية؛ وذلك إلى جانب الاهتمام بزيادة الاستثمار العقاري في مصر.

خطوات حجز الإعلان الجديد إلكترونيا

وسوف نرصد لكم خطوات حجز شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة إلكترونيا، والتي جاءت كالتالي:

- الدخول على موقع حجز بنك التعمير والإسكان يوم الأحد 21 يناير المقبل من خلال حسابك الذي سبق وتم إنشاؤه على الموقع والدخول بكلمة المرور والرقم القومي.

- الضغط على "أرغب فى التقدم" ثم الضغط على أيقونة "احجز الآن".

- ستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط).

- ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

- في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد المبالغ المسددة وفقا لما يلي:

- سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.

- يتم رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

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