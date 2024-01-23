بأسبقية التقديم|وحدات سكنية جديدة في 14 محافظة.. تعرف على الموعد ورابط الحجز والاستعلام

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، للإعلان عن الطرح الجديد لـ وحدات سكنية وشقق سكن لكل المصريين الإعلان 18 لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة في متناول الكثيرين، حيث يوفر فرصة حجز وحدة سكنية بمساحات مناسبة.

طرح جديد سكن لكل المصريين 5

وعن موعد طرح شقق سكن لكل المصريين، كشفت مصادر بوزارة الإسكان- خلال تصريحات إعلامية، أنه جاري الاستعداد لطرح جديد من وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين 2024"، خلال شهر ديسمبر الماضي، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

وبحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس، خلال حوار ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، مع الإعلامية منى العمدة عبر فضائية «النهار»، إن هذا الطرح يضم الآلاف من وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مشددًا على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

وتتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، ستتراوح بين 75 و90 مترًا.

وأسعار شقق سكن لكل المصريين 2024 ستتراوح بين 350 ألف و500 ألف جنيه، موضحًا أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.

أسعار وأماكن ومساحات الطرح الجديد

وسيتم طرح شقق لكل المصريين 5، في بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومدينة 15 مايو، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة حدائق العاصمة، ومدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة الفيوم الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة أخميم الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة.

وتتراوح أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 ما بين 350 ألف جنيه و 500 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة، ويكون مقدم حجز الوحدة السكنية في شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

ويختلف القسط حسب الدخل وعمر الشخص الذي يحصل على الشقة، ويبدأ من 1100 جنيه تقريبا ويصل إلى 2500 جنيه، ويتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعة الاستلام.

وتكون مدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين 5 من 7 سنوات كأقل مدة حتى 30 سنة كأقصى مدة، وسعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لشقق شقق سكن لكل المصريين 5 لا يتعدى 3%.

الموعد ورابط الحجز والشروط

وفي السياق نفسه، حققت وزارة الإسكان تقدمًا نحو تنفيذ برنامج الإسكان الذي يشمل مليون وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، فإن تنفيذ 870 ألف وحدة سكنية يعكس نجاحًا ملموسًا في تحقيق أهداف البرنامج.

ويعتبر إنجاز بناء 661 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات يعد إنجازًا كبيرًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يظهر ذلك كجهد كبير لتلبية احتياجات السكن للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتوفير مساكن متنوعة المساحات يعزز الاختيارات المتاحة للمواطنين ويساهم في تلبية احتياجاتهم المتنوعة.

كما يعتبر تنفيذ 209 ألف وحدة سكنية إضافية يُظهر التزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في تلبية الاحتياجات المستمرة للإسكان في مصر، كما يعكس هذا التنفيذ السريع استجابة فعالة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مزيد من الوحدات السكنية للمواطنين.

وسوف نرصد لكم شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5، والتي جاءت كالأتي:

1- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا.

2- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

3- ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

4- كذلك من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.

5- ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5، تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.

6- ومن ضمن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

كما نرصد لكم الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، والتي جاءت كالاتي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2- كذلك تقديم قسيمة الزواج.

3- كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

4- كما تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

5- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك..

6- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

7- كما يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.