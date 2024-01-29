بادر بالحجز| طرح جديد في شقق الإسكان المتميز بأسعار منخفضة.. وهذه الشروط والمواصفات

يبحث العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن شقق الإسكان المتميز، وتفاصيل حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، وذلك بعد ان اعلن بنك التعمير والاسكان عن توفير وحدات سكنية متنوعة وبأسعار منخفضة، هذا وفقا لبعض الشروط السهلة والبسيطة.

وتسعى الدولة المصرية إلى توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.

شقق الإسكان المتميز 2024

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024.

وتم الاعلان رسميا انه تم البدأ في حجز الوحدات السكنية بالطرح التكميلي شقق الإسكان المتميز 2024 في جمهورية مصر العربية، الأحد 28 يناير، ويستمر التقديم حتى يوم 29 فبراير 2024 المقبل، وذلك عن طريق التحويل سويفت ACH تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان، وتم الاعلان رسميا انه يمكن للراغبين في حجز الشقق الدخول الي موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.

وأضافت وزارة الإسكان في جمهورية مصر العربية أن أسعار شقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديده يصل الي 600 ألف جنيه، وبمقدم 60 ألف جنيه، ويكون سعر متر شقق مدينة أسيوط الجديدة بـ 6.520 جنيها، ويصل سعر الوحدة السكنية إلى 411 ألف جنيه، بمقدم 50 ألف جنيه، وطرحت أن وزارة الإسكان في جمهورية مصر العربية، 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، التابعة للاسكان المتميز، توجد في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح ما بين 63 و93 متر.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عن طرح تكميلى يتضمن 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح ما بين 89 و93 مترا مربعا، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة.

موعد القسط الأول للإعلان

وأوضح الجزار، أن القرعة لـ شقق الإسكان المتميز 2024 ستكون علنية ويدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ بحجز شقة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة والتى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

وأشار المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم استكمال سداد 20%+ 1 % مصاريف إدارية+ 0.5 % لصالح مجلس الأمناء، من إجمالى ثمن الوحدة خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية.

وأكد على أنه يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الشقة عند الاستلام، مع سداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات؛ محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل.

ويشمل الطرح التكميلي 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة، وسوف يكون تخصيص الشقق بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.

نظام سداد شقق الإسكان المتميز

والحجز للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة والتي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وهذا الطرح يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة.

ويتم استكمال سداد 20% + (1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، وسوف يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.

ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وقد يشهد هذا الإعلان ارتفاع أسعار إيجار شقق "سكن مصر" إلى 5 آلاف جنيه، والوحدات المفروشة بـ 12 ألفًا

وسوف نرصد لكم الشروط اللازمه لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، التي أعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي والتي تتمثل في :

لحجز شقق الاسكان المتميز 2024 يجب أن يكون المتقدم لحجز الشقق شخص طبيعي مصري الجنسية.

لحجز شقق الاسكان المتميز 2024 يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد. لحجز شقق الاسكان المتميز 2024 لا يحق للأسرة الزوج الزوجة والاولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة.

كما نرصد لكم خطوات حجز شقق الإسكان المتميز 2024، والتي جاءت كالتالي:

- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- الضغط على أرغب في التقدم ثم الضغط على أيقونة «احجز الآن».

- يتم ظهور شاشة توضح البيانات الاساسية بالاستمارة السابق تسجيلها للاطلاع فقط.

- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي

- ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع امكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.