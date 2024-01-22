السماسرة عارضينها للبيع| تحرك برلماني بشأن وقوع سيستم حجز وحدات الإسكان المتميز

تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن طرح بنك الإسكان و التعمير مشروع إسكاني للشباب يسمي مشروع الإسكان ذات الطابع المتميز.

لايفوتك||

وأشارت “ سعيد ” في طلبها إلى أن السيستم لم يسمح بدخول المشتركين و يخرجهم أكثر من مرة ، مما عرقل عملية الحجز للكثير ،أما من حالفه الحظ و دخل وجد الوحدات محجوزة بالفعل بعد أقل من ربع ساعة من الطرح.

ولفتت عضو البرلمان أن الشباب بعد ساعتين من الطرح كتبوا على المواقع أنهم محتاجون لهذه الشقق فوجدوا السماسرة يعرضونها للبيع و أكثر من عرض.

متسائلة:" هل يعقل أن تضيع جهود الدولة الإجتماعية لمعاونة الشباب على حفنة من السماسرة ؟.

واختتمت حديثها قائلة:" احساس الشاب بإقترابه من حلمه و في لحظه يجد نفسه في يد من لا يستحق و يساومه عليه أمر يتطلب مزيد من الرقابة".

