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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: التقدم لحجز الوحدات بمدينتي العبور وأسيوط مستمر حتى 21 يناير

الوحدات المطروحة
الوحدات المطروحة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 38924 مواطناً تقدموا لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب المطروحة بمشروع " الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث " بمدينة العبور الجديدة "، ومشروع " إسكان المستقبل " بمدينة أسيوط الجديدة، حتى الآن، منهم 6980 مواطناً سددوا مقدمات الحجز، والتي يستمر التقدم لحجزها حتى 21/1/2024.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 متراً مربعاً، وبنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الالكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية التجارية، أن طرح مشروع " الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث " شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، تقدم لها 33121 مواطنا حتى الآن، بينما سدد 6326 مقدم جدية الحجز، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع " إسكان المستقبل " بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطنين بينما سدد 654 مبلغ جدية الحجز.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن أسعار الطرح  هو 7245 جنيها للمتر المربع بالعبور الجديدة، وبمقدم 60 ألف جنيه للوحدة، أما أسيوط الجديدة فقد وصل سعر المتر المربع إلى 6520 جنيها وبمقدم 50 ألف جنيه للوحدة.

أسيوط الجديدة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التعمير والإسكان الدكتور عاصم الجزار الشئون العقارية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

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