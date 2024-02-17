لمحدودي الدخل .. شقق إسكان اجتماعي بأقل مقدم وقسط

شروط وتفاصيل .. شقق الإسكان الاجتماعي

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل شقق الاسكان لمحدودي الدخل، وتفاصيل الوحدات بداية من مساحتها وأسعارها وأماكنها حتى الشروط وكيفية التقديم.

إن كنت من محدودى الدخل وترغب في الحصول على شقة سكنية ولكن لا تستطيع ذلك نظرًا لارتفاع الأسعار المبالغ فيها للعقارات، فوزارة الإسكان وفرت لك الشقق السكنية بأسعار مدعمة وبأقل مقدم وبالتقسيط على ٣٠ سنة.



أعلنت وزارة الإسكان تقديمها الدعم السكني لبعض الفئات المستحقة له، وترغب في امتلاك شقة سكنية.

كشفت مصادر بوزارة الإسكان، أنه جاري الاستعداد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين"، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.