حالات اختناق.. السيطرة على حريق في شقة سكنية بالإسكندرية

نشب حريق في شقة سكنية بالدور السادس في عقار مكون من 9 طوابق بمنطقة الكيلو 21 غربي الإسكندرية، وتم إسعاف بعض المصابين باختناق في سيارات الإسعاف المتواجدة على الفور.

أسفر الحريق من إتلاف جزء كبير من محتويات الشقة، وامتد الحريق إلى الستائر الخارجية لثلاث شرفات بالعقار، وتسبب الحريق في حالات اختناق جرى إسعافها في مكان الحادث.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي العجمي برئاسة حامد متولي سكرتير عام الحي، بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة بالدور السادس، مدخل أكتوبر النخيل العجمي بالكيلو 21 أمام مسجد نصر الله نطاق بحي العجمي.

علي الفور انتقل سكرتير عام الحي يرافقه قوات الحماية المدنية والحريق و قوة أمنية وسيارات الإسعاف ،و تبين أن العقار عباره عن ارضي وميزان وتسعه طوابق علويه والحريق بشقه بالدور السادس، ونجحت سيارات الإطفاء من السيطرة علي الحريق، وجرى إسعاف المصابين في مكان الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة