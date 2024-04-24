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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شهيد وعدد من الجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق مخيم البريج بغزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بوقوع شهيد وعدد من الجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف فلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 وفي وقت سابق رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،  بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة إكس: "أرحب بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي أصدرته كاثرين كولونا ( الرئيسة المكلفة بإجراء التحقيق المستقل بشأن عمل وكالة أونروا)، والذي يعترف بالوكالة باعتبارها شريان حياة إنساني لا غنى عنه للشعب الفلسطيني".

الجرحى قصف مدفعي إسرائيلي مخيم البريج غزة قطاع غزة منصة إكس

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