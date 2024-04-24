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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 شروط لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق.. رئيس الشعبة يوضحها

أرشيفية
أرشيفية

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية كانت تفوق أسعار زيادة الدولار، مشيرًا إلى أن التجار هم المسئولون عن هذه الزيادة.
 

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3 شروط لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية 

وأوضح “مبروك”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، أن المصانع ليس من مصلحتها زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أنه يتم وضع الزيادة عند زيادة التكلفة على المصنع.
 

وأضاف أن الأسعار سيتم ضبطها عند ثبات سعر الدولار وتوفره بالبنوك، وخروج البضائع بشكل سريع من الموانئ، مؤكدًا أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا للغاية في هذا الأمر.

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