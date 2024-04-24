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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اللواء علي حفني: سيناء هي مفصل المنطقة العربية.. وأحد معالم الشخصية المصرية

اللواء علي حفظي
اللواء علي حفظي

قال اللواء علي حفظي، إن سيناء تعتبر أحد معالم شخصية مصر، فهي لها وقع مختلف عن أية بقعة أخرى في مصر، معقبًا أن سيناء هي مفصل المنطقة العربية.
 

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وأضاف “حفظي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن سيناء أكبر منطقة لها تاريخ عسكري على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن سيناء لها أهمية في مصالح الأطراف الفاعلة في العالم كله.
 

وتابع اللواء علي حفظي أن الله سبحانه وتعالى أنعم على سيناء بخيرات كبيرة مما يجعل لها أهمية استراتيجة ومكانة خاصة، مؤكدًا أن أرض مصر غالية ولا يمكن التفريط فيها.

سيناء اللواء علي حفظي صباح البلد صدى البلد صدى البلد توك شو

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