رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أدعو المواطنين للإبلاغ عن أي حالات جشع بالأسواق

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن أنا مع الرقابة على الأسواق.. ويدعو المواطنين للبلاغ على أي جشع بالأسواق، مضيفا أن بدأ نزول الأسعار من 5% إلى 20% ولا زال التخفيض، واتوقع أن تنخفض 10% آخرين.

وأضاف “هلال”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، أن نسبة الانخفاض يجب أن تصل إلى 30 %، مشيرا إلى أن تأخير الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج الفترة الماضية نتج عنها غرامات تأخير عالية، وبعض المستوردين تركوا البضائع في الموانئ، لأن قيمة الغرامة أكثر من ثمن البضاعة ثلاث مرات.

وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الدفعة المقبلة من مستلزمات الإنتاج للمصانع يجب أن يكون واضحا انخفاضها 30%، موضحا أن أكثر الأجهزة الكهربائية ظهر عليها انخفاض الأسعار، هي الثلاجات والشاشات بنسبة 15% على الأقل.