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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الغرف التجارية تنصح بعدم شراء الأجهزة الكهربائية هذه الفترة.. لهذا السبب

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

موجة من الانخفاضات شهدتها الأسواق التجارية خلال الاسبوع الحالي، استمرارا للمبادرات التى بدأتها الحكومة، والجهات المعنية لضبط الاسواق ومراقبة الاسعار، والافراج عن جميع البضائع والسلع ومكونات الانتاج بالموانى، بعد حزمة الاصلاحات الاقتصادية التى خفضت سعر الدولار ووفرته بالبنوك، الأمر الذى أسهم فى خفض التكلفة النهائية للمنتج، ليس فقط بالسلع الأساسية، ولكن أيضا بالسلع المعمرة، حيث تراجعت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 30% بالاسواق.

تراجع أسعار الاجهزة الكهربائية 30% 

وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بأن السوق المصرية على أعتاب مرحلة تراجع الأسعار، مؤكدًا أن الدولار ليس محور الأزمة الاقتصادية، بل إن العامل الرئيسي هو توافر العملة الأجنبية.

وأوضح عز، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى ندرة السلعة في السوق، مشيرًا إلى أنه من غير المستحسن شراء الأجهزة الكهربائية أو تخزين السلع في الوقت الراهن، نظرًا للتوقعات بحدوث انخفاضات ملموسة في الأسعار قد تصل إلى ذروتها خلال شهر.

وأضاف أن السوق شهدت انخفاضًا في أسعار السلع الأساسية بنسبة تفوق الـ27%، وتم تطبيق خفض إضافي بنسبة 14% على أسعار الزيت.

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ومن جانبه، قال جورج سيدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية فى الجيزة، أن الأجهزة الكهربائية شهدت تخفيضات فى الأسعار بنسبة 10%، بعد انخفاض سعر الصرف، وأتمنى استقرار الأسعار لأنها تحدث انضباطا للسوق.

 انتهاء ظاهرة الأوفر برايس

وأضاف جورج سيدرة خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، الإثنين الماضي، أن بعض الشركات تقدم هدايا على الأجهزة الكهربائية، وسنشهد انخفاضا فى الأسعار خلال الفترة المقبلة 5%، ونشهد ركودا فى البيع مما يخفض من الأسعار وذلك فى حد ذاته نجاح.

تابع جورج سيدرة: "أحترم مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها تلتزم وتنشر ما نقوله دون تحريف، لافتا إلى أنه إذا زاد سعر الصرف فتزيد الأسعار وإذا انخفض فعلينا تخفيض أسعار هذه الأجهزة، واللى جاى أفضل وأتمنى انخفاض الأسعار لـ 50%، وهناك بعض المصانع "صينية وكورية" ستقوم بالتصنيع فى مصر خلال الفترة المقبلة وهذا شئ مطمئن، وستشهد الأجهزة الكهربائية طفرة كبيرة".

وفي السياق نفسه، وقال وافى أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية خفضت سعر المصنع بنسبة 10%، فضلا عن انتهاء ظاهرة الأوفر برايس والتى كانت تمثل نسبة زيادة عن سعر المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و 30% أى أن متوسط الانخفاض فى أسعار الأجهزة الكهربائية أصبح لا يقل عن 30% الان.

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وأوضح أبو سمرة أن لجوء الشركات لعمل عروض على الأجهزة الكهربائية جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر، والقرارات الجديدة  التى اتخذتها الحكومة فى الأيام الماضية، وساعدت على خفض سعر النقد الاجنبى بالسوق الموازية، واعتزام البنك الدولى تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات  دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، والاتفاقات مع الاتحاذ الأوروبى على حزمة تمويلية بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 ـ 2027.‪ ‬

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، ستبدأ فى إجراءات لخفض الأسعار فى الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسلع المعمرة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي-حينها: "هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون".

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