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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب غلاء الأجهزة الكهربائية..إزاي تحافظ عليها لما النور يقطع

بسبب غلاء الأجهزة
بسبب غلاء الأجهزة الكهربائية..إزاي تحافظ عليها لما النور يقط

مع ازدياد اعتمادنا على الأجهزة الكهربائية في حياتنا اليومية، يزداد أيضًا خطر تلفها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ولكن يمكننا اتباع بعض الخطوات البسيطة لحماية أجهزتنا من التلف.

في هذا التقرير، سنقدم بعض النصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي.

 

1. فصل الأجهزة الكهربائية:

 

• من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها عند انقطاع التيار الكهربائي هي فصل جميع الأجهزة الكهربائية عن مصدر الطاقة.

• يمكن أن يؤدي ارتفاع التيار عند عودة الكهرباء إلى تلف الأجهزة.

• يمكنك فصل الأجهزة عن طريق إطفاء المفاتيح الخاصة بها أو عن طريق فصلها من مقابس الكهرباء.

 

2. استخدام واقيات الطفرة:

 

• تُعد واقيات الطفرة من أفضل الطرق لحماية الأجهزة الكهربائية من التلف بسبب ارتفاع التيار.

• تقوم واقيات الطفرة بتحويل التيار الزائد إلى الأرض، مما يحمي الأجهزة من التلف.

• يُنصح باستخدام واقيات الطفرة مع الأجهزة الحساسة مثل أجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات.

 

3. استخدام أجهزة UPS:

 

• تُعد أجهزة UPS (Uninterruptible Power Supply) من أفضل الطرق لحماية الأجهزة الكهربائية من انقطاع التيار الكهربائي.

• تُوفر أجهزة UPS طاقة احتياطية للأجهزة عند انقطاع التيار الكهربائي، مما يسمح لها بالاستمرار في العمل دون انقطاع.

• يُنصح باستخدام أجهزة UPS مع الأجهزة الحساسة التي لا يمكنها تحمل انقطاع التيار الكهربائي.

 

4. تنظيف الأجهزة الكهربائية بانتظام:

 

• يساعد تنظيف الأجهزة الكهربائية بانتظام على إزالة الغبار والأوساخ التي يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارتها.

• ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى تلفها.

• يُنصح بتنظيف الأجهزة الكهربائية باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة.

 

5. مراجعة كتيبات التعليمات:

 

• تُقدم كتيبات التعليمات معلومات حول كيفية استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل صحيح.

• تُقدم كتيبات التعليمات أيضًا معلومات حول كيفية حماية الأجهزة من التلف.

• يُنصح بقراءة كتيبات التعليمات لفهم كيفية استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل صحيح.

 

نصائح إضافية:

 

• احرص على وجود مصدر إضاءة احتياطي في المنزل، مثل مصباح يدوي أو شمعة.

• تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية التي تتطلب طاقة عالية خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي.

• احرص على إبقاء الأجهزة الكهربائية بعيدة عن مصادر الماء.

يمكننا اتباع بعض الخطوات البسيطة لحماية الأجهزة الكهربائية من التلف عند انقطاع التيار الكهربائي.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكننا ضمان استمرار عمل أجهزتنا الكهربائية بكفاءة وفعالية لسنوات طويلة.
 

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