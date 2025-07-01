12 عامًا على ثورة 30 يونيو.. محطة فاصلة في تاريخ مصر ورؤية متجددة للمستقبل

في كل عام، وتحديدًا في مثل هذا التوقيت، يتجدد الحنين إلى واحدة من اللحظات الفارقة في تاريخ مصر الحديث. 30 يونيو، تاريخ لم يعد مجرد رقم في روزنامة الأيام، بل بات رمزًا لإرادة شعب، وكرامة وطن، وتحول مصيري لمستقبل دولة كادت أن تنزلق إلى هاوية الانقسام والفوضى.

في الذكرى الثانية عشرة لهذه الثورة الشعبية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية فخر وامتنان إلى المصريين، مؤكدًا أن ما تحقق كان بفضل صبرهم وإخلاصهم وإيمانهم بأن مصر تستحق الأفضل دائمًا.

السيسي: مستمرون على درب البناء بإخلاص الشعب

عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، توجّه الرئيس السيسي بكلمة إلى الشعب المصري، قال فيها: "في الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو الخالدة، أحييكم بكل فخر وعرفان، مشيدًا بجهود الشعب المصري الأصيل الذي تمسك ببلده، وحافظ على هويتها، وتحدى الصعاب من أجلها."

وأكد الرئيس أن الدولة تمضي بثبات على طريق البناء، مستندة إلى سواعد المصريين وإخلاصهم، بهدف تجسيد حلم الدولة الحديثة التي تليق بمصر ومكانتها. وأشار إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية هو "فضل من الله، ثم ثمرة لصبر المصريين وإيمانهم بأن هذا الوطن يستحق الأفضل دائمًا".



ثورة شعب وموقف جيش حاسم

وفي إطار الاحتفاء بهذه الذكرى، وجّه النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للشعب المصري والرئيس السيسي، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو كانت "لحظة ولادة جديدة للدولة المصرية".



وأكد النائب الجندي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الشعب المصري استطاع بوعيه ووطنيته الخالصة أن يخلص البلاد من قبضة جماعة إرهابية سعت إلى تفكيك مؤسسات الدولة. وأضاف أن الدعم الحاسم من القوات المسلحة والشرطة كان حجر الأساس في نجاح الثورة، مشيدًا بإعلان الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك لخريطة مستقبل وضعت البلاد على الطريق الصحيح، وفتحت الباب لعصر جديد من الاستقرار والبناء.

كلمة السيسي.. رؤية شاملة وتأكيد على الاستمرارية

وأشار الجندي إلى أن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو جاءت شاملة، حيث تناولت التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر والمنطقة، مؤكدة قدرة الدولة على تجاوز الفوضى التي وقعت فيها دول مجاورة. واعتبر الجندي أن هذه الكلمة كانت رسالة طمأنة للمصريين على حاضرهم ومستقبلهم.

30 يونيو... رفض للخضوع واستعادة للهوية الوطنية

وأوضح الجندي أن خروج الشعب بالملايين في 30 يونيو لم يكن مجرد احتجاج، بل كان تعبيرًا عن إرادة أمة قررت أن تستعيد كيانها، وترفض محاولات اختطاف هويتها. وأكد أن الثقة العميقة بين الشعب وقواته المسلحة، بقيادة الفريق السيسي حينها، كانت هي الركيزة الأساسية لانتصار الإرادة الشعبية، وكتابة شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة.

الجمهورية الجديدة... بناء واستقرار

وأشاد الجندي بالتحولات التي شهدتها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث أعيد بناء مؤسسات الدولة، واستعادت مصر استقرارها الأمني والاقتصادي. كما أكد أن البلاد حققت معدلات نمو كبيرة، ونفذت مشروعات قومية عملاقة، ونجحت في استعادة نفوذها الإقليمي والدولي، ورفعت شعار "يد تبني ويد تحمل السلاح" كدليل على التوازن بين التنمية والأمن.



واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى 30 يونيو ليست مجرد احتفال، بل هي عهد متجدد بين الشعب وقيادته على مواصلة البناء، ومواجهة التحديات بروح الوحدة والانتماء، مشددًا على أن مصر اليوم أقوى وأكثر استقرارًا بفضل تضحيات أبنائها وإرادتهم الحرة التي لا تنكسر.