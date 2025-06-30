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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يساعد دمشق على إعادة الإعمار والانفتاح

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
ناصر السيد

أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين عن ترحيبه بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على سوريا بموجب القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية السوري إن رفع ترامب للعقوبات يفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، ومساعدة سوريا على الانفتاح على المجتمع الدولي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدة أن هذا القرار يمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة والولايات المتحدة، وإنهاء عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي.

وكشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي، أن واشنطن تدرس إمكانية إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

يذكر أنه في مايو الماضي، أعلن ترامب أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وسقط النظام السوري في الثامن من ديسمبر الماضي، بعد المواجهات المسلحة بين الجيش السوري والتنظيمات المسلحة التي يقودها أبو محمد الجولاني، الذي أصبح رئيسا انتقاليا لسوريا فيما بعد وغير إسمه إلى أحمد الشرع.

وتسبب الانهيار السريع للجيش السوري في توغل إسرائيل إلى داخل المنطقة العازلة وقصف المنشآت العسكرية وتدمير مقدرات وأسلحة الجيش السوري.

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