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الإشراف العام
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5 علامات تؤكد أن هاتفك مخترق ويتجسس عليك

5 علامات تؤكد أن هاتفك يتجسس عليك
5 علامات تؤكد أن هاتفك يتجسس عليك
عبد العزيز جمال

هناك علامات خطيرة قد تدل على تعرض هاتفك المحمول للاختراق والتجسس من قبل طرف ثالث، حيث كشف خبير الأمن الرقمي الدولي مارك بوركار، الرئيس التنفيذي لشركة "QR Code Generator"، عن 5 علامات تؤكد ذلك.

واحدة من هذه العلامات أصبحت شائعة بشكل مقلق بين المستخدمين حول العالم، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

1- استنزاف البطارية بشكل سريع وغير مبرر

أكد بوركار أن انخفاض عمر البطارية بشكل ملحوظ رغم الاستخدام الطبيعي للهاتف يُعد من أبرز المؤشرات التي قد تدل على وجود برامج تجسس تعمل في الخلفية دون علم المستخدم.

هذه البرامج تستهلك طاقة الجهاز باستمرار، مما يؤدي إلى نفاد البطارية بوتيرة أسرع من المعتاد.

2- سخونة الهاتف في حالة عدم الاستخدام

أشار الخبير إلى أن ارتفاع درجة حرارة الهاتف عند عدم استخدامه قد يكون دليلًا على تشغيل تطبيقات أو برامج خفية تستهلك طاقة المعالجة.

وتزداد خطورة هذه الإشارة عندما يحدث ذلك أثناء الليل أو في أوقات يكون فيها الهاتف في وضع الخمول.

3-استهلاك مفرط وغير معتاد للبيانات

أوضح بوركار أن برامج المراقبة تقوم غالبًا بجمع البيانات وإرسالها بشكل مستمر إلى جهات خارجية، ما يتسبب في زيادة استهلاك الإنترنت دون سبب واضح. 

ويمكن للمستخدمين اكتشاف ذلك من خلال مراجعة استهلاك البيانات عبر إعدادات الهاتف ومراقبة أي تغييرات غير مبررة.

4-رسائل نصية مشبوهة تحتوي على رموز أو أحرف غريبة

من بين العلامات التي نبه إليها بوركار ظهور رسائل نصية غريبة تحتوي على رموز أو أحرف غير مفهومة. 

فبعض أنواع برامج التجسس البدائية تعتمد على إرسال أوامر إلى الهاتف عبر رسائل نصية مشفّرة قد تظهر للمستخدم بشكل غير معتاد.

5- نشاطات مريبة أثناء عدم استخدام الهاتف

ومن العلامات التحذيرية الأخرى إضاءة شاشة الهاتف فجأة دون سبب، أو سماع أصوات غريبة خلال المكالمات، ما قد يشير إلى تفعيل الكاميرا أو الميكروفون عن بُعد من قبل جهة متجسسة.

نصائح للوقاية من التجسس على الهاتف

قدم الخبير التقني مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من التجسس الرقمي، تضمنت ضرورة إجراء فحص دوري للتطبيقات المثبتة على الهاتف، وإزالة أي تطبيق غير معروف أو مشبوه، واستخدام كلمات مرور قوية ومعقدة لحماية الجهاز. 

كما نصح بمراقبة استهلاك البطارية والبيانات بشكل دوري لاكتشاف أي نشاط غير طبيعي مبكرًا، واللجوء إلى إعادة ضبط المصنع للهاتف كحل نهائي عند الشك في وجود برامج تجسس.

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