محدش يشتري| الغرف التجارية توجه رسالة لـ المواطنين بشأن الأجهزة الكهربائية.. فيديو

وجه الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، رسالة للمواطنين بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية خاصة بعد انخفاض أسعار السلع.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "محدش يشتري أجهزة كهربائية الآن أو يخزن أي سلع لأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات كبيرة تصل لـشهر بحد أقصى".

وأكد أن "هناك انخفاضا في أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 27%، وتم عمل خفض إضافي 14% خاص بأسعار الزيت، معلقا: أسعار الجملة تنخفض والتجزئة في طريق الانخفاضات، مشددا على أن السلاسل التجارية بدأت في خفض السعر ما أدى إلى خفض الأسعار في محال البقالة والتجزئة.

