الغرف التجارية عن خفض أسعار السلع: الحمد لله اللي طلع بينزل.. فيديو

علق علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على انخفاض أسعار السلع، قائلا: "الحمد لله اللي طلع بينزل".

وأضاف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أسعار الجملة في انخفاض مستمر منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن".

وأشار: "زيادة الانتاج في مصر حل لانخفاض أسعار السلع سواء المستوردة أو المحلية"، موضحا: "قيمة ارتفاع السلع تعادل زيادة قيمة الدولار، والحل هو زيادة الإنتاج المحلي، وخفض استيراد السلع من الخارج".

وأوضح: "سعر الدولار انخفض الفترة الأخيرة من 70 جنيها إلى 47 جنيها، وبالتالي حدث انخفاض كبير في سلع الدولار ومن ثم فإن السلع التي بها مكون مستورد انخفضت قيمتها بنفس النسبة".

