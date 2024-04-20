انخفاض كبير في أسعار السلع .. بشرى من الحكومة للمواطنين

تواصل الحكومة مساعيها لضبط أسعار السلع في الأسواق، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة التعاون المكثف مع القطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

أسعار السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

أعلن اتحاد الغرف التجارية هبوط أسعار زيت الطعام بنسبة تتراوح بين 20 و25% حسب الشركة المنتجة، وذلك في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر زجاجة الزيت بين 65 إلى 80 جنيها بحسب النوع والبراند.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفضت مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تتراوح بين 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكل ماركات السيارات.

كما أكد أن هناك وفرة واضحة لكل السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

أضاف الاتحاد، للإعلان، أن كبار المنتجين للسلع الأساسية استمروا في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد العيد، وتم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبه متوسطة 25% ووصلا إلى 27% بالسلع الأساسية، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة، وبدأت آليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

وتابع كما أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت في الانخفاض تدريجيا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.

من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن التحديات التي تواجه الدولة تتمثل في الأسعار وخفض التضخم، ويتم اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار بشكل كبير قبل نهاية العام الحالي، مع توقعات بأن يصل معدل التضخم ما بين 10% و15%، مقابل 33% في الشهر الماضي، مما يعني انخفاضا يصل إلى 50% في أسعار السلع.

وأشار "الفقي" إلى أهمية ملف الأسعار في الأمن القومي، حيث تسهم جميع الأطراف من خلال السياسات النقدية وأدوات البنك المركزي والسياسات المالية والإجراءات الحكومية في التخفيضات.

وأوضح أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات، بما في ذلك رفع الاحتياطي الإلزامي وعمليات السوق المفتوحة وزيادة أسعار الفائدة بنسبة غير مسبوقة، إلى جانب التحرير الأخير لسعر الصرف.

وأشار إلى انخفاض معدل التضخم منذ فبراير الماضي، وتوقع استمرار هذا الانخفاض ليصل إلى ما بين 10% و15% بنهاية العام الحالي، مع هدف للبنك المركزي بلوغ نسبة التضخم 7% في عام 2025، مما يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، خاصة في مجال المواد الغذائية.

وأكد أن سياسات البنك المركزي تتوازن مع السياسات المالية لتحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الشريحة المتوسطة التي تمثل الغالبية الساحقة من السكان، ويعمل وزارة المالية على تحسين معيشة المواطنين من خلال الأجور والمعاشات وبرامج الدعم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن القطاع الخاص أوضح أن دورة السلع ستنتهى بعد عيد الفطر المبارك والأسواق ستشهد سلع جديدة بأسعار الصرف الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكى المنيرى المذاع على القناة الأولى: "أعلنا فى الاجتماع والمؤتمر الصحفى أن السلع الأساسية انخفضت بنسبة 27 % وكل السلع انخفضت بمتوسط نسبة 22 % وخلال الفترة المقبلة سنشهد مزيد من انخفاض أسعار السلع".

وتابع أنه منذ عدة أسابيع صدر قرار من رئيس الوزراء ووزير التموين لوضع سعر حد البيع الأقصى على السلع وهذا الشسعر يتم متابعته من خلال مفتشى التموين، وعلى سبيل المثال الخبز السياحى أسعاره بمحتلف أوزانها تم إعلانه ومن ناحية أخرى أعلنا خلال اجتماع اليوم أن أسعار السلع الغذائية كلها أشرنا إليها والأرقام معلنة السكر نزل 22% والزيت نزل 23%".

وأكمل: "الدولة بعد توحيد سعر الصرف بدأت فى الإفراج عن السلع الأساسية وحل مشكلة الشركات التى كانت متوقفة على مستلزمات الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بسعر مخفض عن سعر الصرف السابق سيؤثر فى خفض أسعار الأجهزة الكهربائية ومن ضمن الأسعار التى انخفضت بصفة عامة كان بلغ 22% والأسعار التى استعرضها اتحاد الغرف التجارية انخفاض أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية ووصلت نسب الانخفاض إلى 35 %".

وأكد أن المواطن لم يشعر بالأنخفاضات لأنها يست بنفس درجة السلاسل التجارية ومن المتوقع أن تشهد المحال الصغيرة مزيدا من انخفاض أسعار السلع وستكون هناك متابعة حازمة للأسعار المعلنة".

يشار إلى أنه أكد بيان لاتحاد الغرف التجارية، استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية، حيث أدى انخفاض أسعار القمح إلى انخفاض أسعار المكرونة الذى أدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.

ووفق البيان، تراجعت الأسعار بما بتجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد (وارد دول البحر الاسود) و28% في زيت الاولين والذرة (لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين) و35% في الذرة، وأعاد هذا الانخفاض الأسعار الحالية إلى أسعار فبراير 2023 " وبدا يظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.

وأشار البيان إلى استمرار كبار المنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء ثم بعد العيد حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبه متوسطة 25% ووصلا الى 27,% في بالسلع الاساسية، وذلك بعد ان اضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة حيث بدأت اليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

وقال البيان إن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت في الانخفاض تدريجيا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.

مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

وشهدت غالبية السلع سواء الاساسية أو غيرها انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي، وفق البيان.

وفق بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء جاءت الاسعار كالتالي:

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم 34.51 جنيه.

ارتفع متوسط سعر السكر المعبأ اليوم 2 جنيها ليسجل 40.56 جنيه.

ارتفع سعر الفول المعبأ بقيمة 3 جنيهات ليسجل: 53.7 جنيه للكيلو.

سجل سعر الدقيق المعبأ اليوم 28.34 جنيه للكيلو.

ارتفع متوسط سعر زيت عباد الشمس اليوم بقيمة 3 جنيهات ليسجل 91.24 جنيه للتر.

ارتفع سعر العدس المعبأ اليوم بقيمة 2 جنيها ليسجل 67.3 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار المكرونة المعبأة اليوم 31.28 جنيه للكيلو.

سعر البيضة البلدي: 6.14 جنيهات.

سعر البيض الأبيض: 5.67 جنيها.

سعر البيض الأحمر: 5.59 جنيها.

سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء اليوم 96 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار «البلدي» 121 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار اللحوم الكندوز 336 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار اللحوم الضأن 413 جنيها للكيلو.