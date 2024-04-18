بشائر الخير ما زالت تهل.. مفاجأة سارة في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الأيام القادمة| تعرف عليها

تشهد هذه الفترة رحلة هبوط في الأسعار بعد الارتفاعات غير المبررة خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية انخفاضات ملحوظة خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد إطلاق الحكومة مبادرات لخفض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الأجهزة المنزلية.

الأجهزة الكهربائية

تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار انخفضت بنسبة 10% منذ يومين وستنخفض 5% الشهر المقبل.

وأضاف هلال، في تصريحات تلفزيونية: “هناك شح في مستلزمات الإنتاج ومواردها منذ جائحة كورونا ووجود مشكلة في تدبير العملة لاستيراد الخامات، وهذا ما أثر في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية”.





وتابع: “نحن نستورد 85% من مستلزمات الإنتاج، وهذا ما ينعكس على الأسعار في حال ارتفاع سعر الدولار”.

وأردف: "جهاز التكييف 1.5 حصان سعره حاليا 24 ألف جنيه، وبسبب هذا الارتفاع الكبير في أسعار التكييفات نتوقع إقبالا كبيرا من المواطنين على المراوح".

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية

استقرار الأوضاع الاقتصادية

من جانبه، كشف وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية خفضت سعر المصنع بنسبة 10%، فضلا عن انتهاء ظاهرة الأوفر برايس والتي كانت تمثل نسبة زيادة عن سعر المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و30%.

وأضاف أبو سمرة ـ في تصريحات صحفية، أن متوسط الانخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية أصبح لا يقل عن 30% الآن، ومن المتوقع أن تستمر الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية بدأت في عمل عروض على بعض منتجات الأجهزة الكهربائية، وهو ما لم تشهده خلال الفترة الماضية طوال أزمة نقص الدولار وقصور سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية في كثير من المناطق بالعالم، والتي افتقرت للعروض على أي منتج.

وأكد أن الفترة الحالية شهدت الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة، ومن بينها تقديم هدايا على شراء غسالات الأطباق والبوتاجاز؛ وكان العرض عبارة عن منتجات كهربائية ومنزلية على الجهاز نفسه، تكون الهدية في حدود 10% من قيمة المنتج الأصلي، وهو ما يعني انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 10% بصورة غير مباشرة وفي صورة هدايا، موضحا أن لجوء الشركات لعمل عروض على الأجهزة الكهربائية جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.

عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية

أسعار التكييفات والمراوح

ومع انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية تتزايد عمليات البحث عن آخر تحديثات أسعار المراوح والتكييفات، خلال الفترة الراهنة، بالتزامن مع قرب دخول فصل الصيف 2024.

أسعار المراوح

سجل متوسط سعر المروحة العمود من النوع فريش نحو 1300 جنيه.

كما سجل متوسط سعر المروحة العمود تورنيدو بين 1600 و1700 جنيه.

فيما سجل متوسط سعر المروحة الحائط من النوع فريش بين 1000 و1400 جنيه في الأسواق.

وبلغ متوسط سعر مروحة سقف رافال ليد نحو 1042 جنيها.

وبلغ متوسط سعر مروحة سقف رافال 913 جنيها.

وجاء سعر مروحة سقف ستار 3.204 جنيهات.

المراوح

أسعار التكييفات

بلغ متوسط سعر الكييف من النوع ميديا نحو 23 ألفا.

وسجل متوسط سعر التكييف من النوع فريش نحو 20 ألفا.

في حين بلغ متوسط سعر التكييف من النوع شارب نحو 23 ألفا.

وجاء متوسط سعر تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بارد تبريد سريع أبيض، بسعر 18.280 جنيه.

وبلغ متوسط سعر تكييف تورنيدو اسبليت، بقوة 1.5 حصان بارد ديچيتال بلازما شيلد 19.530 جنيه.

كما سجل تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد تبريد فائق السرعة أبيض، سعر 19،865 جنيه.