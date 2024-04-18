عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشائر الخير ما زالت تهل.. مفاجأة سارة في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الأيام القادمة| تعرف عليها

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

تشهد هذه الفترة رحلة هبوط في الأسعار بعد الارتفاعات غير المبررة خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية انخفاضات ملحوظة خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد إطلاق الحكومة مبادرات لخفض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الأجهزة المنزلية.

الأجهزة الكهربائية 

تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار انخفضت بنسبة 10% منذ يومين وستنخفض 5% الشهر المقبل.

وأضاف هلال، في تصريحات تلفزيونية: “هناك شح في مستلزمات الإنتاج ومواردها منذ جائحة كورونا ووجود مشكلة في تدبير العملة لاستيراد الخامات، وهذا ما أثر في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية”.

txt

يحمل ميزة لا توجد بكافة الأجهزة اللوحية.. تسريبات حول OnePlus Pad 2

txt

الأجهزة الكهربائية : اهتمام كبير من الرئيس السيسي بتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات



وتابع: “نحن نستورد 85% من مستلزمات الإنتاج، وهذا ما ينعكس على الأسعار في حال ارتفاع سعر الدولار”.

وأردف: "جهاز التكييف 1.5 حصان سعره حاليا 24 ألف جنيه، وبسبب هذا الارتفاع الكبير في أسعار التكييفات نتوقع إقبالا كبيرا من المواطنين على المراوح".

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية

استقرار الأوضاع الاقتصادية

من جانبه، كشف وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية خفضت سعر المصنع بنسبة 10%، فضلا عن انتهاء ظاهرة الأوفر برايس والتي كانت تمثل نسبة زيادة عن سعر المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و30%.

وأضاف أبو سمرة ـ في تصريحات صحفية، أن متوسط الانخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية أصبح لا يقل عن 30% الآن، ومن المتوقع أن تستمر الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية بدأت في عمل عروض على بعض منتجات الأجهزة الكهربائية، وهو ما لم تشهده خلال الفترة الماضية طوال أزمة نقص الدولار وقصور سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية في كثير من المناطق بالعالم، والتي افتقرت للعروض على أي منتج.

وأكد أن الفترة الحالية شهدت الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة، ومن بينها تقديم هدايا على شراء غسالات الأطباق والبوتاجاز؛ وكان العرض عبارة عن منتجات كهربائية ومنزلية على الجهاز نفسه، تكون الهدية في حدود 10% من قيمة المنتج الأصلي، وهو ما يعني انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 10% بصورة غير مباشرة وفي صورة هدايا، موضحا أن لجوء الشركات لعمل عروض على الأجهزة الكهربائية جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.

عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية

أسعار التكييفات والمراوح

ومع انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية تتزايد عمليات البحث عن آخر تحديثات أسعار المراوح والتكييفات، خلال الفترة الراهنة، بالتزامن مع قرب دخول فصل الصيف 2024.

أسعار المراوح

  • سجل متوسط سعر المروحة العمود من النوع فريش نحو 1300 جنيه.
  • كما سجل متوسط سعر المروحة العمود تورنيدو بين 1600 و1700 جنيه.
  • فيما سجل متوسط سعر المروحة الحائط من النوع فريش بين 1000 و1400 جنيه في الأسواق.
  • وبلغ متوسط سعر مروحة سقف رافال ليد نحو 1042 جنيها.
  • وبلغ متوسط سعر مروحة سقف رافال 913 جنيها.
  • وجاء سعر مروحة سقف ستار 3.204 جنيهات.
المراوح

أسعار التكييفات 

  • بلغ متوسط سعر الكييف من النوع ميديا نحو 23 ألفا.
  • وسجل متوسط سعر التكييف من النوع فريش نحو 20 ألفا.
  • في حين بلغ متوسط سعر التكييف من النوع شارب نحو 23 ألفا.
txt

الأجهزة الكهربائية: الأوفر برايس على التكييفات انخفض من 7 إلى 3 آلاف جنيه

txt

شعبة الأجهزة الكهربائية: السوق يعاني من الركود لتوقع المستهلكين مزيدا من الانخفاضات

  • وجاء متوسط سعر تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بارد تبريد سريع أبيض، بسعر 18.280 جنيه.
  • وبلغ متوسط سعر تكييف تورنيدو اسبليت، بقوة 1.5 حصان بارد ديچيتال بلازما شيلد 19.530 جنيه.
  • كما سجل تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد تبريد فائق السرعة أبيض، سعر 19،865 جنيه.
التكييفات 
الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية اسعار السلع الكهربائية رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أسعار التكييفات والمراوح أسعار التكييفات أسعار المراوح المراوح التكييفات سعر مروحة سقف سعر تكييف تورنيدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم

بعد الإمارات وعمان| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

بسبب تخفيف الأحمال.. كيف تحمي أجهزتك الكهربائية من التلف

شعبة الأجهزة الكهربائية: انخفاض جديد في الأسعار قريبا

%30 انخفاضا بالأسعار.. شعبة الأجهزة الكهربائية: مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج

تجارية الجيزة: زيادة أسعار الوقود لن تؤثر على قيمة الأجهزة الكهربائية

ترشيحاتنا

50 جنيها تراجعا| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

وزير الإسكان: "سكن لكل المصريين" أصبحت مثالًا يحتذى به لدي كثير من الدول

رئيس الرعاية الصحية: 10 مستشفيات جديدة تدخل الخدمة خلال افتتاحات 30 يونيو

«ياما الأهلي سرق ماتشات».. الزمالك يرد بقوة على إخفاء الكرات بالقمة

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

بعد وصوله نيويورك.. عبداللهيان: وجهنا رسائلا إلى الولايات المتحدة قبل الهجوم الإيراني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

نشرة المرأة والصحة| سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة.. يسرا تفاجئ متابعيها بفستان غريب

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ