عقب بوست مسيء..جامعة الإسكندرية: جار التحقق انتساب صاحب المنشور للجامعة

أكدت جامعة الإسكندرية أنه لم يثبت حتى الآن صحة ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتساب الشخص المتداول اسمه في منشورات تتضمن عبارات مسيئة وتحريضية إلى الجامعة.

الجامعة ترد على الأنباء المتداولة

وتوضح الجامعة أنه جارٍ التحقق من المعلومات المتداولة من خلال الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه أعمال التحقق.

وتهيب الجامعة بالجميع تحري الدقة وعدم تداول معلومات أو اتهامات غير موثقة، تجنبًا لإثارة البلبلة أو الإضرار بالأفراد والمؤسسات، مؤكدة أن أي معلومات تتعلق بهذه الواقعة يجب أن تستند إلى مصادر رسمية موثوقة.