أيمن عبدالعزيز: مودرن سبورت يخوض المباريات بشعار لا بديل عن الفوز

قال أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق مودرن سبورت، إنه يتم توفير جميع الإمكانيات اللازمة لدعم الفريق، وتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج «ستاد مصر مودرن»: «إدارة النادي توفر إمكانيات كبيرة للفريق، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لمودرن سبورت».

أيمن عبدالعزيز: مودرن سبورت يخوض بشعار لا بديل عن الفوز

أضاف: «الجهاز الفني بقيادة محمد أمين بن هاشم لا يبخل بنقطة عرق واحدة من أجل الفريق، ويدخل كل مباراة بشعار لا بديل عن الفوز، ويحاول دائمًا نقل هذه الثقافة إلى اللاعبين».

ولفت إلى أن: «الفروقات الفنية بين اللاعبين في مصر ليست كبيرة، والفارق الحقيقي يكمن في الشخصية، فلا يوجد فارق كبير بين لاعب في الدرجة الثانية أو الثالثة وآخر في الدوري الممتاز، والأمر يتعلق في المقام الأول بشخصية اللاعب وقدرته على إثبات نفسه».