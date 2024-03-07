مش دلوقتي..رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يوضح الوقت الأمثل للشراء

علق حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، على قرارات البنك المركزي الأخيرة، قائلا:" أقول للمواطن ما تشتريش دلوقتي..لما سعر الدولار يثبت أنزل اشتري".

وأضاف "حسن مبروك" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أسعار السلع الكهربائية ستتراجع بعد 3 أشهر من الآن، وذلك بعد مرور دورة تصنيع كاملة، متابعا: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية لم يكن في مصلحة التجار.

واسترسل: استقرار السعر مع توافر الدولار وفتح الاعتمادات بسهولة سيؤثر في انخفاض الأسعار بشكل كبير، مضيفا: “مش من مصلحتنا نزود أسعار الأجهزة ”.