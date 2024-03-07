رئيس اتحاد البنوك المصرية :قرارات البنك المركزي أصابت السوق السوداء "في مقتل"

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، إن قرارات البنك المركزي ساهمت في عكس صورة إيجابية على مصر، متابعا: القرارات ساهمت في جذب ثقة المؤسسات الخارجية للقطاع المصرفي مرة أخرى.

وأضاف الأتربي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، أتوقع انخفاض سعر الدولار مع الوقت، متابعا: قرارات البنك المركزي تقضي بأنه لن يتدخل في تحديد سعر الصرف إلا في حال وجود ممارسات غير طبيعية.

واسترسل: قرارات البنك المركزي أصابت السوق السوداء والموازية "في مقتل"، مشددا على أن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، دليل على الثقة في الاقتصاد المصري.

ولفت أن سوء استخدام البطاقات الانتمائية خلق أزمة في سوق النقد، خلال الفترة الماضية، مشددا على أن سعر الدولار سينخفض.



