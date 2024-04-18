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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

يحمل ميزة لا توجد بكافة الأجهزة اللوحية.. تسريبات حول OnePlus Pad 2

يحمل ميزة لا توجد
يحمل ميزة لا توجد بكافة الأجهزة اللوحية .. تسريبات حول جهاز

يعد الجهاز اللوحي أو الحاسوب اللوحي  هو جهاز يكبُر الأجهزة الخلوية من ناحية الحجم، إضافة إلى أنه أصغر حجماً من الحواسيب المحمولة لذا يفضل الكثيرون إقتنائه فإذا كنت تبحث عن جهاز أو حاسوب لوحي بإمكانيات جيدة يمكنك التفكير في  جهاز OnePlus Pad 2 من  شركة OnePlus  والمزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وقد  تم الكشف عن الإطار الزمني لإطلاق الجهاز اللوحي.

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على الجانب الآخر حتى الآن، لم تطلق أي من العلامات التجارية جهازًا لوحيًا يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وهناك توقعات بأن جهاز Xiaomi Pad 7 Pro قد يحتوي أيضًا على نفس المعالج.


ووفقا لموقع “  91mobiles  ” فلسوء الحظ، لم تقم الشائعات بتسريب آية تفاصيل أخرى حول جهاز OnePlus Pad 3 و الذي  سيتم الكشف عنه في النصف الثاني من العام.

الأجهزة الخلوية الحاسوب اللوحي الجهاز اللوحي معالج Snapdragon 8 Gen 3 جهاز Xiaomi Pad 7 Pro

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