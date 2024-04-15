عودة جدول تخفيف الأحمال..إزاي تحافظ على سلامة الأجهزة الكهربائية عند قطع التيار؟

عودة جدول تخفيف الأحمال.. بدأ اليوم الموافق الإثنين 15 من أبريل الجاري، تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في جميع مدن وقري محافظات الجمهورية، حيث شهدت بعض القري والمدن انقطاع الكهرباء أكثر من ساعتين.

وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية، عن وقف انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك، علي أن يعود تطبيق الخطة عقب الانتهاء من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وهناك بعض المناطق المستثناه من الانقطاع.

عودة جدول تخفيف الأحمال

ومع عودة جدول تخفيف الأحمال، يتساءل المواطنون عن كيفية الحفاظ علي سلامة الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، أثناء انقطاع الكهرباء وفقًا لجدول تخفيف الأحمال، والذي من المقرر تطبيقه بين الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 عصرًا.

وللحفاظ علي سلامة المنزل والأجهزة الكهربائية، أثناء انقطاع الكهرباء، يوجد بعض الإرشادات والخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ علي سلامة الأجهزة الكهربائية والمنازل عند انقطاع الكهرباء.