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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

عودة تخفيف الأحمال
عودة تخفيف الأحمال

تصدرت من جديد عودة انقطاع الكهرباء محرك البحث "جوجل"، خاصة بعدما بدأت المحافظات الإعلان عن المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال المقرر تطبيقها اليوم الإثنين الموافق 15 إبريل.

انقطاع الكهرباء 

عودة تخفيف الأحمال 

واعتبارا من اليوم تستأنف العمل بخطة تخفيف الأحمال مرة أخرى ومواعيد قطع الكهرباء التي كان مجلس الوزراء أعلنها منتصف العام الماضي، وتم وقف تطبيقها خلال شهر رمضان 2024.

وحدد قرار مجلس الوزراء في نهاية شهر يوليو 2023، جداول مواعيد خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في المحافظات على مستوى الجمهورية، وتضمنت الجداول التي تم إعلانها وتطبيقها حتى بداية شهر رمضان، والتي سيعود العمل بها خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للضوابط والقواعد المعمول بها من قبل مجلس الوزراء، سيكون مواعيد تخفيف الأحمال يوميا بداية من اليوم من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرًا لمدة ساعتين لكل مجموعة من المجموعات.

وفيما يلي الجدول الزمني لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء:

  • من 11 صباحًا إلى 1 ظهرا.
  • من 1 ظهرا إلى 3 عصرا.
  •  من 3 مساء إلى 5 مساء.

4 مناطق مستثناء 

ويتم استثناء 4 مناطق وهي:

  •  مطروح.
  • شمال سيناء.
  • جنوب سيناء.
  • البحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.
انقطاع الكهرباء 

وفي السطور التالية يقدم موقع "صدى البلد" جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات…

كيفية التقدم بشكوى للكهرباء

  • يمكن تقديم الشكوى من خلال إرسالها عبر البرید ص. ب 73-بانوراما أكتوبر.
  • تقديم الشكوى بمقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر
  • يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء.
  • أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.
  • كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».

وفي هذا الصدد، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن هناك عدة أسباب تؤدي إلى عودة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى بعد توقفها خلال شهر رمضان الماضي وفترة الأعياد، وعلى رأسها اعتماد البلاد على مزيج من الوقود الأحفوري أو المحطات الحرارية، وهو مرتفع التكلفة، ويحتاج إلى توافر الغاز والبترول محليا مثل دول الخليج، أو توافر الأموال لاستيرادها من الخارج مثل بقية الدول.

محطة الضبعة النووية

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الشهر الماضي، بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بالمحطة النووية في الضبعة، وفي يناير 2024، بدأت أعمال صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية في مصر بمشاركة الرئيسين اعبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين عبر اتصال بالفيديو.

يذكر أنه اعتبارا من اليوم الاثنين، تتم العودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال التي أقرها مجلس الوزراء في شهر يوليو 2023 على أن تكون مدة قطع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين يومياً،  وكان مجلس الوزراء قد قرر أيضا تحديد مواعيد قطع الكهرباء اليومية لتكون خلال الفترة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء مع الالتزام بمدة قطع الكهرباء التي تتراوح بين ساعة وساعتين.

وعددت الشركة القابضة لكهرباء أسباب اللجوء إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء كالتالي:

  • نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين.
  •  زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء.
  • عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء.
  •  ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.
انقطاع الكهرباء 
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