برلماني عن عودة تخفيف أحمال الكهرباء: لا يوجد مبرر للحكومة .. فيديو

قال سليمان وهدان عضو مجلس النواب، إن قرار تخفيف أحمال الكهرباء يخفض من قيمة الإنتاج المحلي، لأن معظم الورش الموجودة في المراكز والقرى تعمل بالكهرباء.

أضاف سليمان وهدان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن المصري من حقه الحصول على مياه صالحة للشرب، وكهرباء بقدر كافي لعدم تعطيل سير العملية الإنتاجية، فضلاً عن تخفيض عدد ساعات العمل في المدارس والمنظومة التعليمية.

أوضح عضو مجلس النواب: تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن دراسة قرار تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وننتظر قرار الحكومة، لأن غير مقبول استمرار انقطاع الكهرباء في مصر.

أشار إلى أنه لا يوجد مبرر للحكومة للاستمرار في قرار انقطاع الكهرباء في مصر لفترة طويلة، فهذا غير مقبول بالمرة، في حين أن المواطن يقوم بدفع فاتورة الكهرباء الخاصة به بالكامل.

لفت سليمان وهدان، إلى أن قرار العودة للعمل بالتوقيت الصيفي من جديد؛ له فوائد كثيرة للدولة من خلال استغلال ساعات النهار في العمل وزيادة عملية الإنتاج خلال فصل الصيف.

