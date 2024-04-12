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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أحداث عديدة يترقبها المواطنون عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك 2024، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها خلال أيام.

 

موعد تطبيق التوقيت الصيفى


وتم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، والذي استمر العمل به لما يقرب من 6 أشهر لينتهي العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 26 أبريل 2024، وتقدم الساعة لتصبح الساعة 12 صباحًا بدلًا من 11 مساءً.

ووفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، والذي ينص على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

 

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تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي

 

كما ينتظر المصريون بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي وذلك بعد أن قررت الحكومة في فبراير 2024 تعليق تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعود خطة العمل لجدول تخفيف الأحمال على أن يكون موعد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا، بحيث تكون مدة قطع الكهرباء ساعتين لكل مجموعة،جدول تخفيف الأحمال الجديد.

يبدأ العمل بـ جدول تخفيف الأحمال الجديد و تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة، ومن المرتقب أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا بتحديد اليوم الذي سيعود فيه الجدول.


الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي


عددت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسباب اللجوء إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء كالتالي:

-نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين.

-زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء الذي يؤثر سلبًا على الامدادات الواصلة من الوقود فنجد كثير من المواطنين لا يرشدون في استهلاك الكهرباء ويستخدموها بلا حرص.

-عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء.

 

 

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