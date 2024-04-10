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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

عودة تخفيف الأحمال
عودة تخفيف الأحمال

تصدرت مواعيد انقطاع الكهرباء بعد انتهاء شهر رمضان الكريم محرك البحث "جوجل"، حيث ينتظر المواطنون معرفة جدول انقطاع التيار الكهربائي واستئناف تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وفقا لجدول زمني محدد.

انقطاع التيار الكهربائي 

عودة تخفيف الأحمال

وقررت الحكومة في فبراير 2024 تعليق تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعود خطة العمل لجدول تخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، على أن يكون موعد انقطاع الكهرباء بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا، بحيث تكون مدة قطع الكهرباء ساعتين لكل مجموعة، وهي نفس مواعيد تخفيف الأحمال قبل الوقف، ومن المرتقب أن يصدر مجلس الوزراء بيانا بتحديد جدول تخفيف الأحمال.

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ويذكر أنه قد تم ضغط فترة تخفيف الأحمال للكهرباء في 3 يناير 2024، لتبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، وذلك في إطار استجابة الحكومة لطلبات أعضاء مجلس النواب والمواطنين لتزامن الانقطاعات مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

تخفيف الاحمال 

أسباب عودة تخفيف الأحمال 

وفي هذا الصدد، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال يأتي بعد توقف الخطة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك أسباب عدة جعلت الحكومة تلجأ إلى عودة تخفيف الأحمال بعد إيقافها خلال الشهر الماضي، وأبرزها: 

  • الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد.
  •  علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج.
  • ترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة.

وأضاف أن الحكومة أكدت منذ عدة أشهر أن أسباب تخفيف الأحمال مرتبطة بالنقص في معدلات الوقود الواردة في محطات الإنتاج، إضافة إلى ذلك ارتفاع نسب الاستهلاك، خاصة في ظل استخدام المواطن للكهرباء بطريقة غير رشيدة، واكتشاف الكثير من حالات سرقة الكهرباء بطرق مختلفة.

وشدد على أن وزارة الكهرباء تحتاج 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن من المازوت يوميا حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في جميع أرجاء مصر، موضحاً في الوقت نفسه أن مصر بدأت في استخدام "المازوت" بجانب الغاز الطبيعي، مما يوفر العملة.

 المستشار محمد الحمصاني

مواعيد تخفيف الأحمال

نجحت الحكومة في التوقف عن انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، مما لقي استحسانا لدى المواطن.

ومن المنتظر أن يعود جدول تخفيف الأحمال ليبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الخامسة مساء في جميع أنحاء الجمهورية.

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ويصدر مجلس الوزراء بياناً قريبا لتوضيح مواعيد تخفيف الأحمال وفقا كل منطقة في الفترة المقبلة.

من المنتظر أن يأخذ الجدول في الاعتبار، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية.

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