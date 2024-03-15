أعرف الزيادة كام| موعد صرف مرتبات مارس…ومفاجأة بشأن شهري أبريل ومايو

يتساءل المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد صرف المرتبات ، والتي ارتفع البحث عنها خاصة مع بدء شهر رمضان الكريم.

مرتبات شهر مارس 2024

كثرت التساؤلات مول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لـ وزارة المالية بشأن صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، والتي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ضمن حزمة اجتماعية جديدة أقرتها الوزارة.

وقد تحدد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 مع الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق جدول مواعيد صرف المرتبات التالي:

اليوم الأول : يبدأ صرف المرتبات مع زيادة المرتبات المقررة( 21 مارس-11 رمضان).

اليوم الثاني: يتم صرف المرتبات مع الزيادة( يوم الأحد 24 مارس 14 رمضان).

اليوم الثالث: يتم صرف مرتبات مارس مع زيادة الحد الأدنى( يوم الإثنين 25 مارس- 15 رمضان).

اليوم الرابع: يتم الصرف مرتبات مارس مع الزيادات( الثلاثاء 26 مارس 16 رمضان).

اليوم الخامس: يستمر صرف المرتبات مع الزيادة المقررة(الأربعاء 27 مارس 17 رمضان).

وقد نص قرار وزير المالية الخاص بقواعد زيادة المرتبات وتحديد كيفية حساب العلاوة الدورية والحافظ الإضافية وتحديد الحد الأدنى للأجور

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بصرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة متضمنًا الزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الأخيرة، والتى صدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

وأصدرت وزارة المالية، بيانًا يوضح القواعد التنفيذية التي أصدرها وزير المالية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.

وأكد الوزير أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى والتي تمت زيادتها بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم في ٢٩ فبراير الماضي، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعتبر تلك العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف أول مارس الحالي.

وسيتم منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٩ فبراير الماضي بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل في أول مارس الحالي.

وأعلن وزير المالية أنه سيتم بداية من مرتب شهر مارس الحالي زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة كما يلي:

الدرجة السادسة: 500 جنيه.

الدرجة الخامسة: 550 جنيهًا.

الدرجة الرابعة: 600 جنيه.

الدرجة الثالثة: 650 جنيه.

الدرجة الثانية: 700 جنيه.

الدرجة الأولي: 750 جنيه.

درجة مدير عام: 800 جنيه.

الدرجة العالية: 850 جنيه.

الدرجة الممتازة: 900 جنيه.

ويستفيد من ذلك القرار كل من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وقرر وزير المالية أن الحد الأدنى لإجمالي زيادات المرتبات المقررة للعاملين بالدولة لشاغلي جميع الدرجات والتى يبدأ صرفها من شهر مارس كما يلي:

زيادة الحد الأدني للدرجة السادسة: 1000 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة الخامسة: 1000 جنيهًا.

زيادة الحد الأدني للدرجة الرابعة: 1000 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة الثالثة: 1100 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة الثانية: 1100 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة الأولي: 1100 جنيه.

زيادة الحد الأدني لدرجة مدير عام: 1200 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة العالية: 1200 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة الممتازة: 1200 جنيه.

ويكون في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت اسم «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

وأوضح وزير المالية إن إجمالى تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية يبلغ ٦٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

وأضاف وزير المالية إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مرتبات شهرى أبريل ومايو

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مضيفة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

قال شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.