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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأجهزة الكهربائية : اهتمام كبير من الرئيس السيسي بتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات

وافي أبو سمرة- عضو
وافي أبو سمرة- عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية

هنأ وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة التي بدأت أمس الثلاثاء مع حلف اليمين الدستورية لبداية الفترة الرئاسية الثالثة، لتستمر مسيرة الاستقرار والتنمية والتي بدأت مع تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر متحملا علي عاتقه مسؤولية الوصول بالوطن لبر الأمان رغم كل المحاولات والمؤامرات التي كانت تحيط به ومحاولات الإيقاع ببلدنا العزيزة.


قال أبو سمرة في تصريحات صحفية اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تنصيبه بالعاصمة الإدارية، حملت الكثير من رسائل الطمأنينة للمواطنين بشكل عام والتأكيد علي أن الثروة البشرية من أهم الثروات المصرية، وتأكيده علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال تبني استراتيجيات تسهم في تحسين قدرات وموارد مصر الاقتصادية وزيادة مرونتها في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتأكيد علي الاستمرار وبقوة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي بدأتها مصر
وتمثل أحد أهم الأهداف الرئيسية في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الإنفاق العام والإيرادات وتحسين أداء الدين العام.


وأوضح وافي أبو سمرة، أن القيادة السياسية وجهت بوضع خطط استراتيجية، ويأتي علي رأسها دعم الشبكات الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية العمرانية والإسكانية والقضاء نهائيا علي العشوائيات والتي كانت تمثل صداعا مزمنا خلال فترات حكم كافة رؤساء مصر السابقين ولم يستطع أي منهم التعامل مع هذا الملف بهذه القوة والجرأة.


وأكد أبو سمرة، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي بتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا، حيث تعد الصادرات أحد أهم مصادر الاحتياطي النقدي من العملة الدولارية.

 مضيفا، أن الرئيس السيسي لم يغفل الدور الحيوي للقطاع الصناعي كونه قاطرة النمو الحقيقية والذي تعول عليه الدولة كثيرا في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة،


وقال وافي أبو سمرة، أن تولى الرئيس السيسي لولاية جديدة يأتي لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي بدأت مع توليه حكم من حيث وجه الرئيس السيسي بتبني العديد من المبادرات والحوافز المشجعة نحو توطين الصناعة المحلية، وتشجيع المبادرات الصناعية التي تساعد على زيادة الصادرات
وجذب الاستثمار الصناعي المباشر، وبداية عصر جديد من الإنجازات من مشروعات قومية ونهضة اقتصادية واستكمال بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

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