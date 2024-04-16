التصديري للصناعات الهندسية: 18 شركة بالقطاع تشارك بمعرض كانتون في الصين

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية المشاركة في معرض كانتون بجوانزو الصين، في دورته الحالية المقامة بالفترة من 15 إلى 19 أبريل 2024 بـ18 شركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وأدوات للمائدة والمطبخ، ضمن خطة المجلس للتواجد بالأسواق الدولية وزيادة الصادرات والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار مساعي المجلس لفتح الأسواق الخارجية وطرق الأبواب من أجل تحقيق إنجاز جديد في عام 2024، كما حدث في العام الماضي بنجاح الصادرات الهندسية في تحقيق مستهدف تجاوز 4 مليارات دولار.

وقالت "حلمي" إن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يسعى إلى تحقيق نمو سنوي بشكل مستدام من أجل الإسهام في تحقيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات المصرية لمستهدف مائة مليار دولار في السنوات القادمة، مع التأكيد على أن قطاع الصناعات الهندسية أحد أبرز القطاعات المؤثرة في الصادرات السلعية والصناعية المصرية.

أما عن خطة زيادة الصادرات، فقالت مي حلمي، إن "المجلس التصديري للصناعات الهندسية وضع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 و15% اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور، منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، وكذلك دراسة احتياجات جميع الأسواق التي نسعى إلى استهدافها بالمنتجات المصرية".