شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار لن تنخفض قبل 3أشهر والدولار ليس السبب الوحيد

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية إن تأثير الموارد الدولارية التي دخلت مصر مؤخرا بعد صفقة رأس الحكمة لم تظهر بعد على أسعار السلع.

وأضاف هلال خلال مقابلة مع برنامج الحياة اليوم الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة أنه من المرتقب أن تنخفض أسعار السلع في فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة شهور وهي فترة دورة رأس المال في المصانع التي من المفترض ان تستورد المواد الخام بالأسعار الجديدة لتطرحها في السوق بأسعار أقل تتناسب مع أسعار المواد الخام.

وأوضح أن سبب زيادة أسعار المنتجات في السوق هو استيراد التجار مدخلات الإنتاج من الخارج بأسعار دولار مبالغ فيه.

وأشار إلى أن اسعار الشحن البحري وزيادة تأمين النقل البحري بعد أحداث البحر الأحمر سوف تسهم في زيادة الأسعار وهو ما يضاف إلى اسباب زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.

كما أن بقاء البضائع المستوردة لفترات طويلة في الموانئ المصرية يفرض على المستوردين دفع أرضية بالعملة الصعبة للشركات الأجنبية الموردة وهو ما يسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.