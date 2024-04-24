مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء مازيمبي

أكد محمد فاروق لاعب النادي الأهلي السابق، أن هناك أخبارا سارة لجماهير الأهلي، قبل لقاء مازيمبي، وقال إن الحارس محمد الشناوي واللاعب إمام عاشور وحسين الشحات شاركوا في التدريبات الجماعية للفريق.



وأضاف نجم الأهلي السابق خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنافسة ستكون قوية بين محمد الشناوي حارس الأهلي، ومصطفى شوبير حارس الأهلي، وأن الاختيار سيكون بناء على موافقة المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر.



وأوضح أن النجوم التي تعود من الإصابة تعطي قوة لـ فريق النادي الأهلي، وأن مباراة الأهلي المقبلة حالة الفوز بها سيصل الأهلي للنهائي، ولكن المدير الفني للأهلي عليه أن يتحدث مع لاعبي الأهلي بعد ضياع الكثير من الأهداف أمام المرمى.



