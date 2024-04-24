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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس البنك الأهلي: الكيمياء مع اللاعبين السر وراء مغادرة حلمي طولان

حلمي طولان
حلمي طولان

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي كواليس فسخ التعاقد مع حلمي طولان، المدير الفني الأسبق للفريق.


وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حلمي طولان مدرب قدير، وصديق شخص لي منذ زمن بعيد".


وأضاف: "عندما عقدت جلسة معه وجدت أنه يتابع الفريق، ومعجب بقائمة لاعبي الفريق، وشعرت أنه سينجح في العبور بنا من الموقف الصعب الذي كنا فيه".


وتابع: "عندما اقترب حلمي طولان من اللاعبين، وجد أنه لا توجد كيمياء بينه وبين بعض اللاعبين.. هو مدرب صارم ويسير وفق قواعد محددة في التدريبات، كان يحتاج فقط لتدريج الأمور كي يستوعبها اللاعبين".


وأكمل: "لا أسمح بالتهاون في الأمور الانضباطية في نادي البنك الأهلي، ويجب أن تكون سلوكيات اللاعب داخل وخارج الملعب محل اعتبار".
وأتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا: "حلمي طولان إن هناك لاعبين كانوا لا يريدونه؟ لا، المدرب لا يكون على هوى اللاعب، ونحن لا نسمح أو نسمع بأن يطالبنا اللاعبين بإقالة مدرب".

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