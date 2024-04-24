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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبومسلم: الأهلي أبلغ وكيل موديست برحيله.. و«أبوعلي» الأفضل لقيادة الهجوم

موديست
موديست

أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق، أنه سعيد لعودة اللاعبين من الإصابات لتدعيم صفوف الأهلي خصوصا أن المرحلة الحالية هي الحاسمة، مشيرا إلى أن مازيمبي أيضا لديه دوافع كبيرة، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نتيجة التعادل السلبي خادعة جدا ولابد من الحذر منها، وفريق مازيمبي سيلعب بشكل دفاعي لأنه يدرك صعوبة التعامل مع الأهلي في القاهرة، كما أن عودة المصابين ستزيد الفريق قوة، والأهلي دائمًا لديه خبرات في الأدوار الإقصائية".

وأضاف: "أصبحت هناك وفرة في العديد من المراكز بعد عودة المصابين، ومارسيل كولر أصبح لديه قناعة كبيرة بـ وسام أبوعلي والذي سيلعب في الهجوم، وهو أفضل من موديست بمراحل الذي تم ابلاغ وكيله بانهاء التعاقد رسميا ورحيله في نهاية الموسم".

وأكمل: "وسام أبوعلي مهاجم جيد، وتعرض لسوء حظ بسبب اصاباته، والرتم والأجواء الذي أصبح يلعب فيهم مختلفين تماما عن أوروبا، ومن الممكن أن يبدأ حسين الشحات في المباراة المقبلة، طالما شارك في التدريبات، فلا يوجد أي مشكلة في الدفع به، ومن الوارد وجود أحمد عبدالقادر لكن مشكلته الوحيدة هي الاحتفاظ بالكرة كثيرا".

وواصل: "حسين الشحات يمتلك الذكاء والخبرات ومن الوارد يشارك، ومصطفى شوبير أثبت أنه الحارس الأول في فترة وجيزة ومن الممكن أن يلعب أساسيًا في منتخب مصر أيضا، وفي وسط الملعب اتمنى وجود مروان عطية وكوكا وسيفاضل بين افشة وإمام عاشور لو كان جاهزا لخوض اللقاء".

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