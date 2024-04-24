سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:
سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.11 جنيه للبيع و 48.01 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 51.35 جنيه للبيع، و 51.23 جنيه للشراء
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 59.66 جنيه للبيع، و 59.53 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 156.19 جنيه للبيع، و 155.82 جنيه للشراء.