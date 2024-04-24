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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء.

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دبلوماسي سابق: مصر احتوت الكثير من المخاطر لمساعدة الشعب الفلسطيني

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مفوضية حقوق الإنسان: نشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في غزة


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.11 جنيه للبيع و 48.01 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.35 جنيه للبيع، و 51.23 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.66 جنيه للبيع، و 59.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي  12.79 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.19 جنيه للبيع، و 155.82 جنيه للشراء.
 

الدولار الدولار اليوم سعر الدولار اليوم أسعار العملات سعر الريال السعودى

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