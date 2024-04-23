دبلوماسي سابق: مصر احتوت الكثير من المخاطر لمساعدة الشعب الفلسطيني

قال على الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، إن مصر تربطها بالعديد من الدول علاقات قوية، موضحا أن هذه العلاقات ممتدة، ومبنية على التفاهم ومشاركة العديد من الرؤى.

وأوضح أن اتصال مصر بدولة فرنسا أمس جرى فيه التشاور ومتابعة الموقف للوصول إلى أساس ترسيخ السلام في المنطقة، ومتابعة الموقف فيما يتعلق بامتداد نطاق الحرب والأزمة في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف «الحفني»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تحرص على إعادة الاستقرار في قطاع غزة، وعدم سماح الاستمرار في هذه التداعيات والمخاطر مع اتساع نطاق النزاع، واستمرار الوضع المأساوي الذي يعيش الشعب الفلسطيني.

وذكر نائب وزير الخارجية السابق، أن مصر لعبت دورا بناءً للغاية في احتواء الكثير من المخاطر، حيث ساهمت بقدر كبير رغم التكلفة الباهظة التي تحملتها حتى تقدم كل أنواع المساعدة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الإعلام المصري والجهود السياسية والمادية وتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل هذه الجهود ساعدت في أن توضح للعالم ما يجري في قطاع غزة من قصف قوات الاحتلال في حق الأشقاء الفلسطينيين.

