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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بكرة الموضوع ينتهي | خبر سار من الأرصاد للجميع

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد حالة الطقس على مستوى محافظات الجمهورية وتأثير الموجة الحارة على الجميع.

 وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة  "المحور" أن الموجة الحارة المرتفعة بدأت الثلاثاء وتستمر حتى غدا الخميس.

 وتابعت عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد قائلة:"رجه الحرارة العظمى اليوم سجلت 41 درجه مئوية على القاهره الكبرى".

درجات الحرارة غدا

 

وأوضحت منار غانم أن اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الربيع نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الجنوبية.

 وأكدت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد ان غدا تنكسر درجة الحرارة ولكن قيم درجات الحرارة ستظل مرتفعة حيت تسجل القاهرة الكبرى غدا 36 درجه مئويه كدرجه عظمى.

الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة الدكتورة منار غانم القاهرة الكبرى الكتل الهوائية انكسار الموجة الحارة

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