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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بلاش تلبس صيفي بليل| تحذير من الأرصاد لـ المواطنين بسبب حالة الطقس

الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - درجات الحرارة

قدمت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين ومرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية  .

ونصحت «منار غانم» خلال تصريحات تلفزيونية، بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس في وقت الظهيرة وتناول كميات كافية من السوائل والمياه.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الفصول ليست مرتبطة ببعضها، واحيانا درجات الحرارة تصل لـ 45 في فصل الربيع، وهذا لا يعني ان فصل الصيف سيشهد طقس حار .

وأوضحت أن بسبب الرمال المثارة والأتربة قد تؤثر أحيانا على القيادة والرؤية الافيقية، مشيرة إلى أن يجب عدم ارتداء الملابس الصيفية ليلا بدأ من الجمعة بسبب إنخفاض درجات الحرارة.

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