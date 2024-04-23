ذروتها الأربعاء.. الأرصاد تُعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس في الـ3 أيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم هو بداية موجة حارة ترتفع فيها قيم درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية عن أمس بحوالي من 5 لـ 6 درجات مئوية وترتفع عن الطبيعي بمعدل حوالي 10 درجات.

طقس الـ 72 ساعة القادمة

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون غدا الأربعاء، حيث تسجل العظمى غدا 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وتصل لـ 42 مئوية على المناطق الجنوبية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الـ 72 ساعة القادمة تسود أجواء شديدة الحرارة في فترة النهار، بينما تسود أجواء معتدلة خلال فترات الليل وذلك حتى يوم الخميس المقبل، بجانب وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق الغربية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بداية من يوم الجمعة المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتعود الأجواء للتحسن من جديد، لافتة إلى أن وجود أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة على بعض المحافظات مع يوم الجمعة.